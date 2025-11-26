Remesas mantienen a flote la economía

Las remesas que envían los chiapanecos desde el extranjero continúan siendo un sostén fundamental para miles de hogares en la entidad. De acuerdo con cifras del tercer trimestre de 2025, Chiapas se posicionó como el cuarto estado del país con mayor captación de recursos provenientes del exterior, reflejando una dependencia cada vez más marcada de estos ingresos.

Entre julio y septiembre de 2025, el estado recibió mil 103 millones de dólares (mdd) en remesas, con San Cristóbal, Comitán y Tuxtla concentrando más del 40 por ciento del total.

El flujo creciente de envíos sigue siendo clave para miles de familias.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, el incremento fue de 16.72 mdd, equivalente al 1.54 por ciento.

Frente al segundo trimestre de 2025, el aumento fue aún más notable: 35.68 mdd adicionales, lo que representa un avance del 3.34 por ciento.

Municipios

La distribución por municipio mostró la importancia de estos recursos en regiones con alta movilidad laboral.

San Cristóbal de Las Casas encabezó la lista con 248.43 millones de dólares, concentrando el 22.52 por ciento del total estatal.

Le sigue Comitán de Domínguez, con 143.69 millones (13.03 %), y en tercer lugar Tuxtla Gutiérrez, con 61.71 millones (5.59 %).

Entre los tres municipios suman más del 40 por ciento de todas las remesas que ingresan a Chiapas.

Para miles de familias, estos recursos representan mucho más que una transferencia bancaria: permiten cubrir necesidades básicas, financiar la educación de los hijos, sostener pequeños negocios o enfrentar emergencias de salud.

En zonas donde el empleo local es escaso o inestable, las remesas se han convertido en un pilar de supervivencia.

Influencia

El año 2024 cerró con cuatro mil 168.39 millones de dólares (mdd) en remesas para el estado, según el Banco de México (Banxico).

Autoridades destacaron que este flujo constante está ligado a las redes migratorias consolidadas, así como a la fuerte dependencia económica de diversas comunidades respecto al trabajo realizado por chiapanecos en Estados Unidos.

Además, subrayaron que los movimientos migratorios siguen influyendo directamente en la estabilidad financiera de miles de hogares.