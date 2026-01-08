Remesas también pasan por control fiscal en México

El consultor fiscal y patrimonial, Néstor Gabriel López, comentó que más del 99 % de las remesas que ingresan a México se reciben por transferencias bancarias y eso implica un control fiscal muy fuerte de las personas, que pone en el sensor a miles de familias que no informan esos ingresos, las personas titulares de las cuentas, en sus declaraciones de impuestos, por desconocimiento.

Contexto

Aunque pareciera que la autoridad fiscal no ha sido tan estricta, porque en el caso de Chiapas, ha pasado del lugar 16-20 al sexto lugar en los últimos años, lo que refleja que hay una gran cantidad de chiapanecos y chiapanecas viviendo en Estados Unidos, de donde viene la mayor parte de las remesas.

Indicó que muchas personas utilizan el dinero que reciben de programas sociales y otros ingresos para migrar al país del norte con deseos de trabajar y hacer un patrimonio para regresar en unos años.

Hay que considerar que miles de profesionales de varios sectores también migran, pero no para ejercer su carrera, sino para otros empleos temporales y perfeccionar su inglés, así poder tener un mejor ingreso.

Ingresos y ahorros

Destacó que en el tema de los ingresos, ya sea remesas, el aguinaldo, bonos, caja de ahorro y otros, es necesario que las familias aprendan de planeación financiera para que el flujo de dinero sea circular y la economía local se vea beneficiada.

Algo que sirve mucho es anotar todos los ingresos y gastos para dimensionar sí realmente hay un cuidado de las finanzas personales, desafortunadamente las nuevas generaciones de familias lo ven todo desde el punto tecnológico, no está mal, pero lo que sí deben hacer es anotar todo.

México es uno de los países donde más se desperdicia comida, lo que representa un gasto bastante elevado tirado a la basura.