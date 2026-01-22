Remodelación de miradores lista a principios de marzo

Los Miradores del Cañón del Sumidero, en Tuxtla Gutiérrez, están siendo sometidos a una intervención de mejora con el compromiso de no alterar el ecosistema, ni la estructura biológica local, confirmó el alcalde capitalino, Ángel Torres, quien dijo la obra se deberá entregar a principios de marzo.

Explicó que en el mirador más alto, conocido como Los Chiapa, se colocarán seis equipos tipo binoculares de largo alcance para poder observar detalles a distancia, Internet gratuito, baños nuevos; además, en la casona de dos pisos se colocará abajo un restaurante y en el segundo piso un museo. También se realizarán actividades artísticas y culturales

Se habilitará un nuevo sendero de kilómetro y medio, procurando el acercamiento a una zona de avistamiento de aves. El proyecto debería culminarse en dos meses, es decir, a principios de marzo.

Destacaron que todas las obras fueron autorizadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), con el compromiso de no generar alteraciones en los ecosistemas.

Incentivar el turismo

Estos trabajos que se replicarán, aunque en menor escala en el resto de miradores, buscan mejorar la cartera de ofertas para el turismo en la zona Metropolitana, pero también ser una alternativa de paseos para los habitantes de la capital del estado.

Los miradores tienen una vista del Cañón. Se trata de cinco espacios:

Mirador La Ceiba: primer mirador donde podrá apreciar a la derecha la ciudad de Chiapa de Corzo y el inicio del Cañón del Sumidero donde las grandes paredes empiezan a tomar forma.

Mirador La Coyota: desde él, la vista de las paredes resulta impresionante, aunque no se encuentra a la vista su fauna es rica y diversa ya que habitan especies como el hocofaisán, mono araña, ocelote, tepezcuintle y venado cola blanca.

Mirador El Roblar: en este mirador es necesario caminar por un largo sendero donde podrás admirar la flora y fauna del lugar.

Mirador El Tepehuaje: el cuarto mirador se encuentra ubicado exactamente sobre la curva que hace el río Grijalva, desde aquí se puede observar además de las paredes de 1000 m de altura del Cañón, una zona de vegetación selvática muy rica donde habitan monos araña y especies en peligro de extinción.

Mirador Los Chiapa: el quinto y último mirador del recorrido se encuentra a mil metros sobre el nivel del río. El lugar recibe el nombre de Los Chiapa en honor al grupo étnico que se asentó en las márgenes del río Grijalva.