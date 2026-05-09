Remodelan jardín botánico con madera asegurada

En un acto de eficiencia administrativa y de recursos, la Profepa empleó la madera irregular asegurada para modernizar el Orquideario y Jardín Botánico Comitán, en lugar de dejar que lo asegurado se pudriera, informó el delegado federal en Chiapas, Jorge Zapata

Explicó que la Profepa en Chiapas transformó la madera asegurada en 2025 en Altamirano en acciones a favor de la sociedad. Con este material, se realizó la obra de remodelación del Orquideario y Jardín Botánico Comitán, fortaleciendo un espacio dedicado a la conservación ambiental y la educación ecológica en Chiapas.

El delegado federal en Chiapas explicó que anteriormente la madera asegurada permanecía almacenada durante años y en muchos casos terminaba deteriorándose debido a la duración de los procedimientos administrativos.

“Hoy esa madera se convirtió en una respuesta a un reclamo ciudadano y en una acción útil para la comunidad; así seguiremos trabajando”, señaló.

Finalmente, destacó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continuará impulsando acciones que permitan que los bienes asegurados puedan destinarse a causas sociales, ambientales y comunitarias en beneficio del pueblo chiapaneco.