Renace el MUCH con proyecto de remodelación

El Museo de Ciencia y Tecnología de Chiapas (MUCH), en Tuxtla Gutiérrez, vive una nueva etapa de dinamismo y cercanía con la ciudadanía, luego de una remodelación total de sus instalaciones y la puesta en marcha de un programa permanente de divulgación científica, el espacio ha reportado un repunte histórico en asistencia; llevando ciencia a comunidades alejadas mediante caravanas itinerantes.

El director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado, Jovani Salazar, explicó que la recuperación del espacio comenzó desde adentro. “Lo primero que tuvimos que hacer es levantar el ánimo de los colaboradores; la base de este proyecto son los trabajadores”, señaló.

Posteriormente, se emprendieron obras de rehabilitación en áreas clave como la fuente, las salas de exposición, los dinosaurios, la pintura general y la entrada principal.

“La remodelamos completita”, comentó.

Repunta asistencia

Por otro lado, destacó que las mejoras se reflejaron rápidamente en la asistencia.

Mientras antes acudían entre 30 y 40 visitantes en ciertos días, ahora se han registrado hasta 600 en una sola jornada, como ocurrió recientemente en un martes.

“Hay días en los que está casi lleno, La gente viene por su propio pie”, subrayó. Además, el museo amplió su alcance con las Caravanas Balam, una iniciativa itinerante que lleva la ciencia y la tecnología a comunidades lejanas.

Entres los sitios visitados de forma reciente, destacan Bellavista, Benito Juárez, Paredón, Tonalá y Arriaga, trasladándose hasta siete horas para acercar estos contenidos.