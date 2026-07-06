Renovación del transporte no debe ser improvisada

La secretaria de Movilidad y Transporte (SMyT), Albania González Pólito, reconoció que si bien la electromovilidad es un camino viable para Chiapas, no se trata de un cambio inmediato ni improvisado.

Durante un encuentro con representantes del sector transportista, la funcionaria detalló que el proyecto piloto que se evalúa está basado en unidades mexicanas que ya operan en estados del norte del país, por lo que descartó que sea un ensayo sin respaldo.

Entre los pendientes mencionó la necesidad de modificar el marco normativo estatal para regular este tipo de servicios, así como la instalación de una red de cargadores que permita la operación continua de las unidades, un punto crítico en una ciudad donde la infraestructura eléctrica aún presenta limitaciones en varias zonas.

Sin embargo, el plan no se agota en el tipo de vehículo. González Pólito enfatizó que el reordenamiento del transporte público en Tuxtla Gutiérrez implica primero responder a una pregunta básica: ¿las rutas actuales sirven a quienes las necesitan? Ante el crecimiento habitacional hacia la periferia, la funcionaria adelantó que se evalúa reducir, redirigir o crear nuevos recorridos para conectar colonias que hasta ahora tienen un servicio deficiente o nulo.

Diálogo

Reconoció que el diálogo con concesionarios y rutas ha sido abierto, y que existe disposición para diseñar un modelo que no sea único, sino mixto: vehículos más pequeños para calles angostas y unidades de mayor capacidad para avenidas principales.