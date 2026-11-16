Rentas en línea impactan a hoteleros

La renta de casas en plataformas digitales en Chiapas ha crecido de manera exponencial hasta un 40 %, situación que ha impactado de manera significativa al sector formal ante la falta de regulación, enfatizó Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de la entidad.

La situación refleja una competencia desleal, por lo cual es importante que las autoridades brinden atención en el tema para que exista un censo y control sobre el mismo, afirmó.

Comentó que una de las zonas con mayor crecimiento en la renta de espacios habitacionales en plataformas se ubica en San Cristóbal de Las Casas, y en muchos casos desplazan el interés de hospedajes en cuartos en la ciudad.

En general en el estado, este tipo de servicios crecieron hasta un 40 % en los últimos cinco años, reconoció Niño Gutiérrez.

Situación en la capital

El presidente mencionó que aunque en la capital el crecimiento de ese tipo de renta de espacios ha sido mínimo, todo el sector hotelero tiene una alta regulación de las autoridades y eso genera un impacto.

“Ya no podemos soportar una carga fiscal ni tampoco obligaciones aún más”, remarcó el líder del sector hotelero.

Dijo que una de las peticiones es que haya regulación para que se establezca un orden con los temas fiscales y de pago de impuestos.