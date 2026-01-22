Renueva dirigencia el Consejo Empresarial

El Consejo Empresarial para la Productividad (CEP) inició sus actividades 2026 con una sesión en la que se nombró a su dirigencia estatal y propuso una agenda de trabajo para fortalecer al sector empresarial de manera coordinada con el Gobierno del Estado.

En este contexto, Bayardo Robles Riqué fue nombrado presidente del Consejo Empresarial para la Productividad (CEP) y Rafael Castillejos Guízar presidente adjunto; además, en este marco se realizó la presentación de la agenda estratégica que marcará el rumbo del organismo durante este nuevo ciclo.

Los integrantes del CEP, así como el Club Industrial de Chiapas (CICH), coincidieron en que la coordinación con el Ejecutivo estatal ha sido fundamental para impulsar resultados concretos en seguridad, certidumbre productiva y desarrollo económico.

Sinergia

Enfatizaron que esta sinergia sector público– productivo representa un camino eficiente para construir políticas que impacten el crecimiento socioeconómico de Chiapas.

Durante su intervención, Bayardo Robles destacó que su primera misión será robustecer al Club de Industriales de Chiapas y consolidar proyectos de alto impacto que generen mayor competitividad y oportunidades para el sector empresarial.

Subrayó que la premisa que guía esta nueva etapa es clara: producir con dignidad, fortaleciendo las capacidades internas y abriendo puertas a la diversificación productiva, la exportación y la generación de empleo.

El arranque de actividades del 2026 marca así un momento decisivo para el Consejo Empresarial para la Productividad: una nueva fase de innovación, cohesión y visión estratégica, siempre con un firme respaldo a la agenda de transformación económica impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.