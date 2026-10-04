Renueva PRI dirigencia municipal en Tuxtla

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzó una nueva etapa de reorganización política en Tuxtla Gutiérrez con la toma de protesta de Julia Beatriz Ramos Calvo como presidenta del Comité Directivo Municipal, en un movimiento que coloca el trabajo territorial y la estructura partidista en el centro de su estrategia rumbo a 2027.

Durante el acto, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, renovó la dirigencia municipal y llamó a fortalecer el trabajo desde las bases, con estructuras activas y presencia permanente en colonias, barrios y sectores de la capital.

Acompañaron este proceso la secretaria general del partido, Ana Karen Ruiz Coutiño; el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, Domingo Velázquez Méndez; y el secretario municipal, Flavio Adael Herrera, además de representantes de los distintos sectores y organizaciones estatales del partido, cuya presencia mostró el respaldo de la estructura priista a esta nueva etapa.

Zuarth Esquinca sostuvo que el fortalecimiento del PRI pasa por consolidar sus comités municipales y dotarlos de herramientas para trabajar directamente en territorio. La reorganización, afirmó, parte de una estructura que conozca las necesidades de la gente y mantenga contacto permanente con la militancia.

Al asumir la dirigencia, Julia Beatriz Ramos Calvo reconoció el liderazgo de Rubén Zuarth y el trabajo realizado al frente del priismo chiapaneco para fortalecer las estructuras y los liderazgos municipales.