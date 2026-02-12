Renuevan cableado en centro de Tuxtla

Diversos cajones de cableado en la capital del estado están siendo renovados, producto de afectaciones a la red eléctrica y telefónica en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez.

En recorrido, los trabajadores de las constructoras contratadas para ofrecer el servicio afirmaron que se han reportado cortes y reducciones en la capacidad de traslado de datos del cableado, por ello iniciaron acciones de mejoramiento.

Dijeron que se tienen secciones en la zona centro, por donde se están avanzando en los trabajos de mejoramiento de la red y que las acciones no representan cortes generalizados en el sistema de telefonía fija y de internet.

Es de mencionar que algunos lugares de la ciudad tienen cableado subterráneo, por lo que estas actividades de mantenimiento son necesarias con cierta frecuencia y regularidad.