Renuevan camposanto para recibir a visitantes

Para brindar espacios dignos, limpios y seguros a las familias que visitarán a sus fieles difuntos durante la festividad de Día de Muertos, el Panteón Municipal de Chiapa de Corzo se encontraba en proceso de remodelación, cuyos trabajos concluyeron el día de ayer jueves, 22 de octubre, días previos a la tradicional celebración del 1 y 2 de noviembre.

Las labores de rehabilitación comenzaron el pasado 20 de julio del 2026 e incluyen acciones de mantenimiento y limpieza en las instalaciones del camposanto, a fin de mejorar las condiciones de este espacio que cada año recibe a decenas de familias que acuden a recordar a sus seres queridos que ya partieron, colocar flores, encender veladoras y conservar las tradiciones de estas fechas.

Las mejoras

La Dirección de Servicios Públicos Primarios, a cargo de Walter de Jesús Molina Ríos realizó el deshierbe de los andadores y pasillos entre las tumbas para mejorar las condiciones de circulación dentro del recinto.

De acuerdo con lo previsto, se llevará a cabo la reapertura del panteón hoy viernes 23 de octubre para permitir el ingreso a la población durante las jornadas de mayor afluencia.

La intervención busca que las personas puedan recorrer las instalaciones con mayor seguridad y comodidad, especialmente ante el incremento de visitantes que se registra durante las celebraciones.

Se estima que el camposanto podría recibir entre cinco mil y 15 mil personas durante el 1 y 2 de noviembre; sin embargo, esta cifra deberá confirmarse con las autoridades municipales ya que aún no se cuenta con un registro oficial que permita establecer el número exacto de asistentes de años anteriores.

Buscan mantener en condiciones adecuadas uno de los espacios de encuentro familiar durante el Día de Muertos, una tradición en la que las visitas al panteón forman parte de las expresiones de memoria, cultura, tradición y homenaje a quienes se adelantaron en el camino.