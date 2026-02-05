Renuevan consejos de Fundación Unach

Como parte de su relanzamiento, la Fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) renovó a integrantes del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y el Consejo de Miembros Honorarios, durante la Asamblea General Extraordinaria, llevada a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez.

Durante esta asamblea quienes forman parte de los mencionados órganos consultivos, eligieron como nuevo presidente del Consejo Directivo a Antonio D’amiano Gregonis, como presidente del Consejo de Vigilancia a Constancio Narváez Rincón y a Emilio Rabasa Gamboa, como presidente del Consejo de Miembros Honorarios.

Agradecimientos

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas agradeció a las mujeres y hombres que han aceptado ser parte de esta asociación civil, pues con ello hacen suya a la institución y también demuestran que están convencidos de que una sociedad es tan fuerte, en la medida en que lo son sus instituciones educativas y en particular sus universidades.

“Ustedes están aquí porque creen en que Chiapas necesita revertir los números de cobertura y atención en educación superior, porque creen que tenemos que ayudarle a la Unach, que es la institución que ha permitido a distintas generaciones formarse profesionalmente y así acceder a una mejor calidad de vida”, apuntó.

Asimismo, el nuevo director Ejecutivo de la Fundación Unach, Alfredo Martínez de la Torre, mencionó que se trabajará con todo el ánimo y el profesionalismo, para hacer de esta fundación una asociación que esté a la par de las mejores fundaciones de instituciones públicas del país, impulsando programas y proyectos de filantropía, cooperación internacional y responsabilidad social, apoyados en todos sus valiosos integrantes.

En este marco, Antonio D’amiano Gregonis agradeció la distinción y la confianza depositada en su persona, para servir a la universidad con seriedad y sentido institucional y sumar al desarrollo del estado de Chiapas, junto a todos los integrantes de esta fundación.

En representación de los consejeros honorarios, Emilio Rabasa Gamboa destacó el compromiso que formar parte de este consejo representa, dado que la educación y por ende la universidad, es la principal institución que contribuye a la movilidad social y al desarrollo de nuestro estado.