ChiapasMirador 4

Renuevan dirigencia del PVEM en Las Margaritas

Septiembre 29 del 2025
El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Pulido López, tomó protesta al empresario y político Arturo Alvarado Domínguez como coordinador Municipal de Afiliación de esta militancia en el municipio de Las Margaritas. La actividad se llevó a cabo ante la presencia de cientos de simpatizantes que se congregaron en el parque del barrio San Sebastián.

Acto

La dirigencia entregó el nombramiento e hizo la toma de protesta ante la presencia del senador de la República Mexicana, Luis Armando Melgar Bravo; la diputada local, Valeria Santiago Barrientos, y Noé Alejandro Suárez, secretario de Procesos Electorales del PVEM estatal, entre otros más.

En su mensaje, Alvarado Domínguez agradeció el apoyo de los integrantes de la Alianza y Unidad por Las Margaritas, resaltando la buena organización que se tiene y que esto rendirá frutos para un municipio mucho mejor.

El dirigente del PVEM en el estado, Manuel Pulido López, resaltó que la política necesita de más personas valientes, honestas y comprometidas. En ese sentido pidió a la gente que no se rinda, que no se corrompa, que no se venda y que sepa que servir, no es un privilegio si no una gran responsabilidad.

Asimismo, indicó que afiliarse al PVEM es más que llenar un formulario: “es asumir una causa, es dejar de ser espectador y empezar a ser protagonistas. Es construir desde ya el mañana que queremos, afiliarse es dar el primer paso para conquistar el triunfo. No hay transformación sin organización”, concluyó

