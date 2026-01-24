Renuevan dirigencia y lanzan plan ambiental

Desde el trabajo de la sociedad civil en coordinación con investigadores e instituciones de Gobierno, se realizó la toma de protesta de la dirigencia nacional en Chiapas de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia (Anprogeri), además de la presentación de un proyecto ecológico sustentable.

Este acto es considerado un momento que redefine el compromiso técnico y social con la gestión integral de riesgos, desde la Anprogeri, que llevó a cabo la toma de protesta de su nueva Mesa Directiva Nacional para el periodo 2026-2028.

?La ceremonia protocolaria contó con la presencia de Diana Laura Alvarado Nájera, tesorera y fundadora de la asociación; Iván Toledo, en representación del Gobernador Eduardo Ramírez; y el Francisco Ruiz, en representación de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn).

El presídium fue encabezado por Rubén Balbuena, vicepresidente Nacional de Anprogeri, y Romeo Palacios Suárez, quien asumió la Dirigencia Nacional.

??Dirigencia

Palacios Suárez, con una destacada trayectoria como coordinador regional de la zona Sur-Sureste, asume el liderazgo con el objetivo de convertir a la asociación en un referente de resiliencia hídrica.

La nueva gestión se cimentará sobre tres ejes estratégicos diseñados para afrontar los desafíos del siglo XXI: fortalecimiento institucional en Chiapas: se busca la homologación de criterios científicos y jurídicos para la elaboración de los Atlas de Peligros y Riesgos, herramientas fundamentales para la gestión de recursos.

?Compromiso ambiental: destaca el Plan Hídrico Resiliente con visión al 2050, que prioriza el rescate del Cañón del Sumidero mediante sistemas integrales de saneamiento y manejo de residuos.

?Manejo de incendios forestales: ante la temporada de estiaje, se implementarán estrategias técnicas para reducir la vulnerabilidad de Chiapas, históricamente uno de los estados más afectados por siniestros agrícolas.

?Para lograr estos objetivos, la Anprogeri fortalecerá sus vínculos con la academia y organismos como la Conagua, el Cenapred y la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. Asimismo, se impulsará una oferta de capacitación continua que incluye diplomados en diseño de plantas de tratamiento y modelación de inundaciones.