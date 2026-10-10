Renuncia al PAN tras impugnación a Ley de Paridad

Ana Elisa López Coello, ex presidenta del Congreso del Estado por el Partido Acción Nacional (PAN), manifestó su desacuerdo con la decisión de su partido de impugnar la Ley Electoral de Paridad Efectiva impulsada por el gobierno estatal y anunció públicamente su renuncia a dicha fuerza política en cual militó durante más de 20 años.

Señaló que la impugnación violenta una reforma que busca beneficiar la participación política de las mujeres en la entidad y criticó que los órganos de decisión del PAN no fueran informados ni convocados para analizar la medida.

López Coello, quien se desempeñaba como consejera estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN, así como presidenta del partido en San Cristóbal de Las Casas, relató que se enteró de la impugnación por medios y al expresar su inconformidad, fue increpada en un chat de presidentes de partido donde el secretario general estatal le pidió renunciar.

“Yo no estoy de acuerdo con esa impugnación que hizo mi partido porque violenta totalmente esa ley”, declaró.

Cuestionó que Chiapas tenga únicamente 22 alcaldesas de 124 municipios y defendió el espíritu de la reforma, que consideró apegado al decreto por el que se reforman los numerales uno y dos del artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado, en materia de paridad.

Asimismo, aclaró que la ley contempla la insaculación por única ocasión y que en los próximos procesos los espacios se alternarán entre hombres y mujeres sin que ello implique pérdida de derechos para los varones.