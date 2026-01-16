Renuncia alcalde de Ocozocoautla

El Congreso del Estado de Chiapas dio trámite a la solicitud de Licencia Indefinida del otrora alcalde de Ocozocoautla, Francisco Chambé Morales, sin embargo el trámite fue considerado como renuncia por lo que fue destituido y en su lugar nombrada la regidora Nidia Alejandra de los Santos como presidenta municipal sustituta.

Estas acciones se realizaron en el marco de una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente que además eligió a Olivia Espinosa como regidora, ocupando el lugar vacante dejado por la ahora nueva alcalde.

El acto fue encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, acompañada de diputados de la Comisión Permanente, quienes en el orden del día detallaron el trámite legislativo enviado por Verónica León Rincón, secretaria municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, quien solicitó mediante oficio una Licencia Indefinida del hasta entonces alcalde de ese municipio, Francisco Javier Chambé Morales.

El acuerdo fue tomado y votado como de urgente solución, entrando en vigencia a partir del día 15 de enero.

Es de mencionar que el relevo en la presidencia municipal de Ocozocoautla, Chiapas se genera en el marco de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas acciones de diversos alcaldes, al margen de la ley.

Contexto

Recientemente el Congreso de Chiapas declaró la falta al cargo del exalcalde Ernesto Cruz Díaz tras su detención el 6 de enero de 2026 por presuntos delitos de corrupción, abuso de autoridad y malversación de recursos públicos, así como posibles vínculos con el crimen organizado.

Como consecuencia, el Congreso del Estado de Chiapas nombró a Eva Elia Guzmán Gutiérrez como presidenta municipal sustituta de Cintalapa de Figueroa.

Nombramientos

En un segundo momento, la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, tomó protesta a las ciudadanas Nidia Alejandra De los Santos Sarmiento, como presidenta municipal sustituta y a la ciudadana Olivia Espinosa Mendoza como regidora de representación proporcional por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.

Lo anterior, al declararse la ausencia de Francisco Chambé Morales, al cargo de presidente municipal de Ocozocoautla, quien presentó solicitud indefinida para ausentarse del cargo, lo que se califica como renuncia y en consecuencia, se declaró la falta al cargo de presidente municipal.