Julio Méndez, quien mantenía una candidatura bajo intimidación y amenazas en Oxchuc, presentó este martes su renuncia ante el Congreso del Estado de Chiapas.

En conferencia de prensa, informó, “derivado de mi renuncia presentada como candidato a la Presidencia Municipal de Oxchuc, el día 3 de febrero del presente año, ante los integrantes del órgano electoral interno e integrantes de Quejas y Controversias, documento que le debieron dar lectura ante los asambleistas, sin embargo, hicieron caso omiso”.

“También hago mención que me ha amenazado e intimidado César Gómez López, de linaje Chavín, por no mantenerme en la contienda, ya que él me ha presionado al respecto sin respetar mi voluntad”.

“Por lo que vengo presentar mi renuncia formalmente ante usted con carácter de irrevocable para no continuar mi participación en la contienda electoral que se llevará a cabo en próximos días; y a la vez, dejar de realizar los trámites correspondientes, ya que soy una persona de bajos recursos económicos y solo he sido manipulado para cubrir el espacio, lo cual se me hace injusto.

“Además, es de mi voluntad ceder el espacio a la comunidad de Yochib de este municipio, para que realicen sus propuestas de candidato, ya que hasta el momento no es tomado en cuenta la participación de sus autoridades y mucho menos ser escuchadas sus opiniones en la asamblea”, precisa Méndez López en el documento.