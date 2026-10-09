Renuncia Carlos Morales a Conafor; busca alcaldía

Carlos Orsoe Morales Vázquez anunció su renuncia al cargo de titular de la oficina de representación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Chiapas, para participar en el proceso interno de Morena y buscar la coordinación municipal de Tuxtla Gutiérrez.

“Hoy quiero informarles que he decidido presentar mi renuncia al cargo. Ha sido un compromiso que me permitió seguir trabajando por Chiapas y por nuestro medio ambiente. Pero también creo que hay momentos en la vida en lo que uno tiene que tomar decisiones y poner la experiencia acumulada al servicio de la gente”, declaró en un video a través de sus redes sociales.

El exalcalde capitalino, quien gobernó la ciudad durante seis años al hilo, informó que en los próximos días se llevará a cabo la encuesta en la que participará su nombre. “Deseo seguir trabajando por nuestra ciudad. Seguiremos adelante juntos por un Tuxtla mejor”, expresó.

“En los próximos días se llevará a cabo el proceso de encuesta y mi nombre estará entre las personas que participarán en este ejercicio”, acotó.

Aspirantes

Morales Vázquez se suma así a la contienda interna, donde los nombres más visibles son: el secretario del Humanismo, Paco Chacón; y el actual alcalde de Tuxtla, Ángel Torres. Otro aspirante que se mantiene firme es el diputado Guillermo Santiago.

El expresidente municipal, Carlos Morales, nació en Ocozocoautla de Espinosa el 27 de octubre de 1957. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde dirigió el Movimiento Territorial.

Fue diputado federal en las Legislaturas LVII y LX del Congreso de la Unión por Chiapas. En 2021 ganó la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez con 73 mil 529 votos, equivalentes al 39.88 por ciento, y se reeligió para un periodo similar.