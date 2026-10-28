Renuncia de Taddei no debe quedar en la impunidad

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, se pronunció respecto a la renuncia de Guadalupe Taddei a la titularidad del INE, señalada por actos de corrupción, y afirmó que el tema no debe quedar en la impunidad.

En entrevista, la legisladora informó que durante la sesión ordinaria de este martes el tema se suscitó a debate. Señaló que el PRI fijó su postura en el sentido de que la renuncia no debe quedarse en un tema de impunidad, mientras que el diputado Juan Salvador, de Morena, hizo alusión a que se realicen las investigaciones que se tengan que hacer.

"Estamos hablando de que este tema nacional permea en todos los estados y, por supuesto, nosotros como diputados y diputadas lo sometimos el día de hoy a debate", expresó.

Evitan manchar procesos

Cuestionada sobre si este tema podría cambiar el escenario para 2027, Castillo Atristain señaló que lo que no se quiere, como ciudadanos, es que se empañen los procesos electorales que ya están en puerta.

"Estamos conscientes de que tendrán que hacer un doble esfuerzo los consejeros y las consejeras del INE para poder sobrellevar de mejor manera este tema. Apelamos a que va a existir una investigación y que se van a cumplir todos los procedimientos para que se llegue hasta las últimas consecuencias", afirmó.

La legisladora aclaró que, independientemente de los temas nacionales y de lo que se suscita desde la presidencia del INE, en Chiapas los institutos electorales deberán hacer su trabajo para los procesos electorales de 2027.

"Quiero decirles que aquí en Chiapas los institutos electorales deberán de hacer su trabajo, independientemente de los procesos electorales que estamos próximos a iniciar en 2027. Eso es importante que lo sepa la ciudadanía. Aquí en Chiapas la institución electoral deberá llevar a cabo sus procesos para los procedimientos ordinarios locales", concluyó.