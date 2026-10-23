Renuncia Lysette Lameiro Camacho al IAP

Lysette Lameiro Camacho confirmó, a través de un video, que dejó la Presidencia del Instituto de Administración Pública (IAP) del Estado de Chiapas.

Aseguró que es fiel al principio de no poner por delante beneficios personales. Su lealtad, agregó en un documento leído, no está en el cargo, más bien se debe al pueblo de Chiapas.

Mencionó que su paso en la institución estuvo guiado por la excelencia, la ética y el amor a Chiapas, por eso se ha separado del IAP, para que este no se vea afectado por controversias.