Renuncia síndica de Huixtla por violencia

La síndica municipal del Ayuntamiento de Huixtla, Luz del Carmen Nazar Enríquez, renunció al cargo y denunció una sistemática violencia política de género, obstrucción a sus actividades y desacato reiterado a resoluciones jurisdiccionales, por parte del alcalde Régulo Palomeque Sánchez.

En su carta de renuncia presentada ante el Cabildo, asegura que la conducta del edil “no ha sido aislada ni accidental, sino sistemática, dolosa y orientada a impedir el ejercicio efectivo del cargo para el cual fui electa”.

Denunció el uso indebido del aparato administrativo municipal para “bloquear, invisibilizar y anular a una integrante del Cabildo; y en la reproducción de prácticas de poder que excluyen a las mujeres del ejercicio real de la toma de decisiones”, lo cual constituye un acto grave de ruptura del orden constitucional.

La funcionaria ya había interpuesto una denuncia por violencia política en razón de género en meses pasados, por lo que existían resoluciones firmes que ordenaban la restitución pleno de sus derechos, los cuales le fueron negados por el alcalde, por lo que asegura que “genera un entorno de impunidad institucional y colocando al ayuntamiento en una situación de ilegalidad estructural, en franca vulneración a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como al principio de legalidad previsto en la Constitución local”.

Dijo que por ese motivo no se ha podido cumplir con diversos procesos jurídicos y consecuencia de ello ya fue sancionada administrativamente, lo cual consideró como injusto ya que por la exclusión de que es objeto no se han cumplido los actos reclamados por la autoridad, “lo que constituye una forma agravada de violencia institucional al sancionar a la víctima por actos que el propio sistema le impide realizar”.

Por ello, Nazar Enríquez informó su renuncia con carácter irrevocable al cargo, mismo que también deberá ser notificado por el propio Cabildo al Congreso del Estado, a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).