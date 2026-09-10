Reorganizan proceso electoral en el Colegio

En un ejercicio de renovación democrática, el Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. (Cachac) celebró su Primera Asamblea General Extraordinaria, con el fin de encaminar un nuevo proceso electoral para la integración del Consejo Directivo que estará al frente durante el periodo 2027-2028.

La sesión, presidida por el presidente del Consejo Directivo, Luis Daniel Monclova Hernández, tuvo como eje central la presentación del Dictamen de Revisión y Regularización Normativa del Proceso Electoral 2027-2028, mismo que fue elaborado por la Junta de Honor y el Comité Electoral el pasado 25 de agosto.

Este documento permitió sentar las bases para ajustar el rumbo del procedimiento, garantizando que se apegue estrictamente a lo dispuesto en el estatuto social vigente.

Como resultado de los trabajos, la asamblea determinó por mayoría la adecuación del calendario electoral, estableciendo una nueva ruta crítica para la emisión de la convocatoria dirigida a todas y todos los arquitectos interesados en participar como candidatos a los cargos directivos.

Con ello, se busca que el proceso se desarrolle con total certeza jurídica y en apego a los principios rectores del Colegio.

El arquitecto Monclova Hernández enfatizó que esta medida no solo reafirma el compromiso del Cachac con la institucionalidad y el Estado de Derecho, sino que también fortalece la participación activa de los agremiados en los mecanismos de toma de decisiones.