Repara Smapa fugas en línea de bombeo

Personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) concluyó la reparación de tres fugas de agua potable que afectaban una línea de bombeo ubicada sobre la carretera Tuxtla-Villaflores, en un tramo que comprende desde la entrada de la quinta Harley hasta el hospital San Lucas.

De acuerdo con la información del organismo, las filtraciones se encontraban distribuidas a lo largo de una misma línea de ocho pulgadas de diámetro, lo que ocasionaba derrames constantes y pérdida de presión en el suministro para varias colonias.

Como parte de las labores, las cuadrillas reemplazaron 3.5 metros de tubería de PVC hidráulico, así como seis juntas Gibault, dos por cada punto afectado, para garantizar un sellado adecuado.

Además, se construyeron seis atraques de concreto con el fin de reforzar la estabilidad de la tubería y evitar futuros desplazamientos.

La primera fuga se localizó a la entrada de la quinta Harley; la segunda, a unos 15 metros de distancia, y la tercera a la altura del hospital. Según explicó Smapa, los trabajos se realizaron de manera simultánea para reducir el tiempo de afectación en la zona.

Tras concluir la sustitución de los tramos dañados, el organismo reanudó la operación de la línea de bombeo de ocho pulgadas, con lo que se normalizó el servicio de agua potable conforme al Programa de Distribución vigente para las colonias abastecidas por ese sistema.