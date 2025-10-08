Reparación de carreteras podría llevar cuatro meses

La reconstrucción total de las principales carreteras de Chiapas, afectadas por los recientes fenómenos meteorológicos, podría demandar un plazo de hasta cuatro meses, de acuerdo con pronósticos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Chiapas.

Rogelio Tamayo Carboney, titular del organismo, señaló que los esfuerzos se enfocan en varios corredores considerados críticos para la movilidad estatal, entre los que se encuentran la carretera Costera, el tramo Escuintla-Motozintla, la Belisario Domínguez, la zona baja de Mapastepec, la ruta hacia la Frailesca por La Concordia y los principales accesos a Tapachula.

Tamayo Carboney recalcó que se trata de los daños más graves registrados en la infraestructura caminera de la entidad en el último año.

Operativo conjunto

Para enfrentar esta situación, la CMIC ha establecido un operativo conjunto con la Secretaría de Infraestructura y la Comisión Estatal de Caminos, aportando equipo y maquinaria especializada para remover deslaves y atender puentes dañados, con el objetivo de restablecer la conectividad en el menor tiempo posible.

Colaboración

En una línea de acción complementaria, la Cámara también colabora con el Instituto de Infraestructura Física Educativa en la evaluación y reparación de planteles escolares que pudieron verse perjudicados por las precipitaciones, asegurando así condiciones adecuadas para el regreso a clases.