Reparan calles del barrio Colón de Tuxtla Gutiérrez

Calles con baches que por mucho tiempo habían causado problemas en el barrio Colón, sobre todo a los automovilistas que a diario se desplazan por esta zona, fueron finalmente atendidos y los trabajos de rehabilitación continuarán en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con Ricardo López, supervisor de cuadrillas de bacheos del municipio, explicó que trabajan para reparar exclusivamente los daños más severos del pavimento, sin emprender obras en calles completas.

Expuso que en temporada de lluvias estas calles afectadas generan enormes charcos que ponen en riesgo tanto a quien transita en un vehículo como a las personas que se desplazan.

De manera detallada el supervisor explicó que el proceso consiste en la elaboración de cajas, nivelación y la aplicación de emulsión caliente para adherir la carpeta asfáltica.

Cada punto es atendido en un día, con jornadas de tres a cuatro horas por equipo, que está integrado por cinco o más trabajadores.

“Son puntos que nos mandan y entonces lo atendemos; atendemos los más fuertes”, declaró el supervisor

Detalló que semanalmente se intervienen aproximadamente entre 10 y 15 calles de diferentes sectores, lo que representa alrededor de 2.5 metros cuadrados de carpeta aplicada.

Para solicitar una intervención, los ciudadanos deben realizar un oficio dirigido al secretario de Obras Públicas, en el edificio Valanci, ahí darán seguimiento a los reportes y posteriormente son canalizados al área de Obras Viales.