Reparan más de 400 fugas de agua durante julio

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) en Tuxtla Gutiérrez, señaló los trabajos realizados durante el mes de julio en la capital, destacando la atención de un total de 415 fugas de agua en la red hidráulica de la ciudad, así como en medidores y tomas domiciliarias; como parte de una estrategia para optimizar el suministro y disminuir el desperdicio del recurso.

De acuerdo con el organismo, las acciones permitieron mejorar el flujo en la red hidráulica, reducir el desperdicio del vital líquido y garantizar un mejor servicio a la ciudadanía.

Asimismo, los trabajos se realizaron gracias a la coordinación de las áreas comercial, mantenimiento de redes, operación y construcción.

Acciones

Por otro lado, entre las acciones destacaron la reparación de 40 fugas en medidores, dos en cañerías de gran diámetro, 357 en tomas domiciliarias y diversas reparaciones en líneas de conducción y válvulas de distribución.

Las intervenciones incluyeron el reemplazo de tuberías de diferentes diámetros, trabajos en conducciones de 18 y 36 pulgadas y la atención de 16 fugas registradas en válvulas de seccionamiento.

En este ámbito, el Smapa señaló que mantiene un compromiso permanente con la atención a los reportes ciudadanos, y recordó que las fugas pueden denunciarse a través de sus redes sociales oficiales o en la línea directa 961 618 7749.

Por uso parte, el Ayuntamiento subrayó que estas acciones son parte de una estrategia que busca no solo mantener en buen estado la infraestructura hidráulica, sino también garantizar que el agua llegue con la presión y calidad necesarias a los hogares de la capital chiapaneca.