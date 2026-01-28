Repartirán 150 millones de pesos a partidos políticos

Con base en los datos compartidos por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), los partidos políticos en Chiapas (que tienen acreditación y registro) tendrán derecho a un financiamiento público que supera los 150 millones de pesos en conjunto.

El recurso es para que puedan realizar sus actividades ordinarias y permanentes a lo largo de este 2026, y las cantidades varían por cada partido.

En relación a la cifra más alta, Morena ocupó el primer lugar con 47 millones 250 mil 878 pesos. El resto de los institutos políticos se ubicaron por debajo de esa cantidad.

En la lista se describen otros montos; en el caso de Acción Nacional (PAN) la cantidad asciende a 10 millones 886 mil 129 pesos, mientras que el Partido del Trabajo (PT) recibirá 17 millones 489 mil 182 pesos.

Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) son 16 millones 53 mil 854 pesos y 26 millones 582 mil 587 pesos para el Verde Ecologista de México (PVEM).

Movimiento Ciudadano contará con 11 millones 941 mil 257 pesos; Redes Sociales Progresistas Chiapas con 20 millones 125 mil 174 pesos, además de 402 mil 503 pesos por concepto de Franquicias Postales.

El Consejo General del IEPC aprobó de manera reciente, en una sesión extraordinaria, lo que será su Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2026, tomando en cuenta lo avalado por el Congreso Local.

La consejera presidenta del Instituto, Marina Martha López Santiago, comentó que la intención es fortalecer el capital humano y la evaluación constante, tal y como lo exige la democracia.

En total se aprobaron 359 millones 600 mil pesos para este año, sin embargo, se divide en algunos rubros. Para el IEPC son 208 millones 868 mil 431 pesos que se ocuparán en 23 proyectos ordinarios y cuatro proyectos extraordinarios.

“En el mismo sentido, se aprobó la determinación de los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos, por sus militantes y simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 2026”, relató el IEPC en un reciente comunicado.