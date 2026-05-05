Repasan historia de los panteones en SCLC

Pese a que durante los primeros años de San Cristóbal cada barrio tenía su propio panteón, el actual lugar que alberga a gran parte de los difuntos sufre una sobrepoblación que lo pone en riesgo de ser cerrado, así lo expuso la historiadora Enedina Domínguez, quien señaló que las autoridades no le están dando el cuidado adecuado a tumbas que ya son históricas y con valor artístico.

En los inicios

En la plática “Historia de los panteones de San Cristóbal de Las Casas”, organizado por la Tertulia de la crónica e historia sancristobalense, la historiadora puntualizó que ha documentado 13 panteones, entre los que se encuentran el de Santo Domingo, ubicado en lo que ahora es la plazuela del Cerrillo.

También algunas iglesias funcionaban como panteones. “Se enterraba gente, pero sólo las que tenían la posibilidad económica para apartar su lugar”, puntualizó Enedina Domínguez.

Panteón actual

La ponente afirmó que la pandemia de viruela en San Cristóbal fue un punto de quiebre, pues muchos pobladores fallecieron y fueron enterrados en grandes fosas comunes.

En ese momento, el clima de la ciudad era otro: “era tierra muy fría con constantes lluvias”, indicó Domínguez. Por lo mismo, cuando los fallecidos no eran enterrados en tierra firme, el miasma salía de la tierra, provocando malos olores y enfermedades.

Fue entonces que a mediados de 1800, empezó la idea de un nuevo panteón, que terminaría siendo el actual. En ese momento, expresó la historiadora, no se pensaba que San Cristóbal creciera hasta el terreno donde reside el panteón municipal que ya está dentro de la mancha urbana.

La construcción de este nuevo espacio hizo que se cerraran, por mandato de la autoridad, los llamados panteones auxiliares, que se ubican en colonias como Cuxtitali, Mexicanos o el Cerrillo. Incluso se pidió traspasar algunos difuntos al nuevo panteón, solicitud a la que se resistieron los familiares de los enterrados, argumentando que no querían que su ser querido quedará tan lejos de ellos.

La ponente expuso también que dentro del actual panteón se albergan obras arquitectónicas de importancia tanto histórica como artística, que se ven dañados, en parte, por el abandono de autoridades.