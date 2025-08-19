Replican en el estado asambleas dominicales

Luego que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, encabezara la realización de asambleas dominicales para fortalecer su partido, diversos actores políticos en Chiapas replicaron estos trabajos que buscan conformar comités de defensa de la Cuarta Transformación en cada una de las 71 mil 541 secciones electorales en México.

Estas reuniones buscan reivindicar el papel del ciudadano, en el entorno político del partido que deberá escuchar de nueva cuenta las necesidades de la gente, expuso la diputada federal, Azucena Arreola Trinidad, consultada sobre la razón de estas reuniones y cómo se ejecutarán en el estado.

Objetivo

Abundó que se trata de un esfuerzo por fortalecer la organización desde las bases, además de instalar asambleas regionales que aglutinen las necesidades de la gente en las diversas regiones de Chiapas y evidentemente del país.

La instalación de estas asambleas, más allá de formalizar su mesa directiva es un espacio para reflexionar sobre la relación entre el Gobierno, el partido Morena y la importancia de articular estos tres niveles para consolidar proyectos de largo alcance.

Por ejemplo, dijo que ella constituyó el Comité Seccional en Tonalá, reuniendo a militantes y ciudadanos comprometidos con la transformación social y que este trabajo deberá ser replicado por los políticos de Morena, a instrucciones de la presidencia nacional del partido.