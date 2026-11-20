Tras concluir la 16.ª edición de El Buen Fin 2026, celebrada del 13 al 17 de noviembre, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco-Servytur Tuxtla) presentó los resultados de su sondeo postevento, confirmando un balance favorable, caracterizado por resultados positivos en la actividad comercial y una mayor participación empresarial en la capital chiapaneca.

Balance

El presidente de la cámara, Miguel Ángel Blas Gutiérrez destacó los resultados de esta edición, así como el notable crecimiento en el registro de establecimientos frente al año anterior: “los resultados de esta decimosexta edición confirman que El Buen Fin sigue consolidándose como un motor indispensable para dinamizar el mercado interno en Tuxtla Gutiérrez”, expresó.

Dijo que en comparación con el año pasado, lograron un incremento del 40 por ciento en la participación formal de empresas inscritas, pasando de 250 a 350 negocios registrados en la capital; además, el cien por ciento de los comercios evaluados mantuvo o elevó sus ventas respecto a un fin de semana ordinario, demostrando que la planeación comercial y la formalidad contribuyen al fortalecimiento de la economía local.

Sondeo

De acuerdo con el levantamiento estadístico del organismo empresarial, el 100 % de los negocios participantes logró sostener o superar su actividad comercial habitual en comparación con un fin de semana habitual.

De este universo, el 35.3 % reportó un incremento en sus ventas, mientras que el 64.7 % mantuvo sus niveles de facturación, sin que ningún establecimiento registrara disminuciones durante el periodo evaluado.

Respecto a los giros comerciales, el sondeo identificó una participación diversificada, con predominio del sector de alimentos, restaurantes y servicios, que concentró el 80 % de los establecimientos encuestados.

Le siguieron los negocios de belleza y cuidado personal, con el 8 %; electrónica y tecnología, con el 6 %; hogar y electrodomésticos, con el 4 %, y moda y calzado, con el 2 %.

Métodos de pago

Por otra parte, los resultados muestran la convivencia entre los métodos de pago tradicionales y las alternativas digitales.

Al igual que a nivel nacional, los cobros con tarjeta se consolidaron como el principal medio de pago entre los consumidores, reflejando una destacada aceptación de los medios electrónicos en las operaciones comerciales.

En este rubro, las tarjetas de crédito registraron una participación del 84.3 %, seguidas de las tarjetas de débito con un 78.4 % y las transferencias electrónicas con un 58.8 %, lo que evidencia la creciente preferencia de los compradores por alternativas de pago digitales y la diversificación de las formas de consumo.