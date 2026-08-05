Reporta Cañón del Sumidero aumento de turistas

La temporada vacacional de verano ha comenzado con un ritmo positivo en el Cañón del Sumidero, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Chiapas, con una afluencia diaria de entre 500 y 700 visitantes y una mejora sustancial en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó Asunción López Martínez, encargado del embarcadero de Cahuaré.

En entrevista, el responsable de la logística de recepción de turistas destacó que el flujo de visitantes se ha mantenido constante gracias a que las vacaciones de verano, al ser más prolongadas, permiten a las familias planificar su llegada sin generar aglomeraciones.

“Sabemos que son vacaciones que tardan más de un mes, entonces la gente tiene la posibilidad de hacer un itinerario más cómodo. Eso hace que el turismo no sea muy saturado, llegue moderadamente y nos dé la oportunidad de atenderlos como se merecen”, explicó.

Flujo constante

López Martínez detalló que en la actualidad se reciben de cinco a diez camiones de turistas a diario, lo que representa un flujo constante de visitantes.

En cuanto a la operación de las embarcaciones, indicó que trabajan con alrededor de 15 lanchas de diferentes capacidades —desde 15 hasta 40 pasajeros—, que realizan entre uno y tres viajes diarios.

“Cuando bien nos va, algunas lanchas hacen hasta tres viajes. Estamos moviendo más o menos de 500 a 700 turistas diarios”, precisó.

El encargado del embarcadero destacó que, en comparación con el verano de 2025, la afluencia turística ha mejorado.

“A comparación del año pasado, afortunadamente está bien. Desde noviembre de 2025 vimos que el turismo ya empezaba a mejorar, y las perspectivas que teníamos para estas vacaciones son las que esperábamos”, afirmó.

El Cañón del Sumidero es considerado uno de los atractivos naturales más importantes del sureste mexicano, continúa siendo un destino predilecto para familias nacionales y extranjeras que buscan disfrutar de sus imponentes paisajes y su rica biodiversidad.