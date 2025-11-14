Reporta la entidad nuevo caso de sarampión

La información publicada en la Dirección General de Epidemiología (DGE), referente al informe diario del brote del sarampión en México hasta este 12 de noviembre, reveló que en Chiapas fue confirmado un nuevo caso de dicho virus.

Hay que recordar que el primer caso de sarampión en el país se presentó en la semana cinco de este año. Para la semana 45 de este 2025 habían aparecido 261 casos probables y 45 confirmados.

Contexto

Fue el pasado mes de julio de este año que en Chiapas apareció el primer caso, y se trató de un menor de cuatro años del municipio de San Fernando.

En aquel momento el paciente presentó síntomas después de un viaje que hizo con su familia, esto por motivos de trabajo hacia la parte occidente de México.

Hasta el momento las autoridades locales en materia de salud no han dado más detalles respecto de la otra persona infectada.

Definición

Un caso probable es aquella persona, de cualquier edad, que presente fiebre y erupción cutánea, además de alguno de los síntomas relacionados con la tos, coriza o conjuntivitis.

A nivel nacional, desde que se reportó el primer caso, se han acumulado cinco mil 252 pacientes que dieron positivo al virus.

De hecho, el sarampión se ha extendido a 27 entidades federativas y un total de 142 municipios. De lo que ocurre con este virus a nivel país, se detalló que el 51.5 % de las personas que se enfermaron son mujeres y el otro porcentaje lo ocupan los varones.

Sin embargo, en lo que corresponde a las edades, de cero a cuatro años son los que han resultado más afectados, al llegar a mil 334 de los confirmados acumulados.