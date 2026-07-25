Reportan aumento en violencia familiar

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, en una gira del trabajo por la Perla del Soconusco, confirmó que en Chiapas la violencia familiar ha incrementado un 70 %.

En aquella zona, donde se llevó a cabo la Mesa de Paz Regional, dio a conocer las cifras que se tienen con ese delito en estos primeros seis meses del año.

Detalló, junto al alcalde de Tapachula, Yamil Melgar, y otras autoridades municipales, federales y estatales, que en la incidencia general de delitos disminuyó un 23 % respecto al 2025.

“Pedí a los presidentes municipales que trabajen de la mano con la ciudadanía en las campañas de prevención, en concordancia con el Plan Estratégico “Prevenir para el Buen Vivir” que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez, para llegar a los hogares y promover la cultura del respeto, la igualdad y de entornos sanos”, remarcó el fiscal.

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Llaven Abarca comentó -en otro momento- que también Chiapas se ubica como la entidad federativa en todo el país que tiene el primer lugar en embarazos de adolescentes.

De hecho, cuestionó si una niña de 11 o 12 años no se quiere convertir en mamá, tampoco estar en unión libre o en matrimonio con alguien, “pues claro que no, la gran mayoría de estos embarazos son agresiones sexuales”.

Lo que más debe de preocupar, enfatizó, es que dichas conductas violentas que agreden los derechos elementales de las infancias, están ocurriendo al interior de los hogares.

Llaven Abarca consideró que el problema más grave es que esos delitos los cometen, normalmente, personas cercanas a las niñas y los niños.

Las estadísticas que tienen, explicó, muestran que dichas conductas son cometidas por abuelos, papás, hermanos, algún primo o trabajador.