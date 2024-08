Reportan casos de covid-19 en época de calor

Al volverse una enfermedad endémica, es decir, de circulación constante dentro de una zona, los casos de coronavirus ahora están apareciendo en la temporada de calor cuando antes era común que los aumentos ocurrieran en temporada invernal, puntualizó James Gómez Montes, médico epidemiólogo en el estado de Chiapas.

Cuando estuvo más fuerte la pandemia, recordó, la mayor parte de la positividad ocurría en los meses más fríos. A nivel local, en la zona Metropolitana predominan las altas temperaturas, caso contrario en la región Altos.

Factores

Gómez Montes aclaró que en la actualidad se han registrado personas enfermas, pero ya no con síntomas graves. Esto se debe a dos factores: el primero se vincula con el avance que hay en el proceso de vacunación y, el otro punto, es que las personas anteriormente se enfermaron y con eso generaron inmunidad.

El especialista en temas de Epidemiología, detalló que todavía se mantiene en circulación la variante de ómicron, sin embargo, la protección ha ayudado para cuidar de esa sepa y otras subvariantes.

Ahora, detalló, parte de los síntomas que genera el ómicron se enfocan en las vías respiratorias altas, es decir, inflamación en la garganta o hay personas que se ponen muy roncas y casi no pueden hablar.

“Eso significa que está inflamada la garganta porque el virus se está reproduciendo ahí, entonces ya no baja tanto hacia el nivel pulmonar. Claro, si tú no estás vacunado, si no te ha dado, si no tienes tratamiento, puedes llegar a un estado grave”, remarcó.

Padecimientos crónicos

Gómez Montes mencionó que son las personas que tienen algún padecimiento crónico las más vulnerables a presentar gravedad en los contagios, no obstante, ahora no se ha registrado una situación de preocupación por los contagios.

Con datos de la Dirección General de Epidemiología (DGE), la plataforma datos.covid-19.conacyt.mx, se detalló que hasta el pasado 25 junio (última actualización de la página), la entidad acumuló 59 mil 903 contagios del coronavirus, con dos mil 454 defunciones y 54 mil 111 pacientes que pudieron recuperarse.