Reportan casos de sarampión en primaria

El sarampión todavía representa una amenaza para la salud pública. En las escuelas, debido a las horas y la cercanía que comparten niños y niñas, son un entorno de riesgo. Recientemente se dio a conocer que en la escuela primaria Genaro Vázquez Rojas, ubicada en la colonia Santa Inés, municipio de Berriozábal, tres estudiantes resultaron positivo.

Los tres alumnos son de distintos grados; ante este reporte, la institución exhortó a madres, padres y tutores a reforzar las medidas preventivas, como la revisión del esquema de vacunación, el uso de cubrebocas en caso de síntomas y la vigilancia permanente del estado de salud de los estudiantes, con el objetivo de evitar la propagación del virus dentro del plantel.

Oficio

En el oficio, con fecha de 09 de febrero de 2026, que hizo llegar a la comunidad escolar, invita a vacunar a las y los niños en el centro de salud más cercano, asimismo tener bajo observación a sus hijos esta semana debido a los casos detectados.

El protocolo indicado por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación se retiraron a los niños y niñas que presentaban tos, escurrimiento nasal y gripa a sus hogares, para evitar mas contagios posibles. Además, se estableció el uso de cubrebocas de forma obligatoria.

Pidieron a los padres y madres de familia leer a detalle los documentos que se emitan para el filtro en casa y recomendaciones a tomar para evitar la propagación del virus.

Brote

Chiapas enfrenta el brote de este virus desde el inicio de 2026, ubicándose en los primeros lugares. Las autoridades de salud dicen que hasta ahora el brote no ha sido explosivo.

El sarampión es altamente contagioso, la principal vía es a través de gotas de saliva, las cuales pueden salir con estornudos o al toser una persona enferma.