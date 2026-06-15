Reportan cero muertes por dengue

Aunque ha comenzado la lluvia y es la época donde se incrementa la proliferación del mosco transmisor del dengue, hasta la semana 22 de este año en Chiapas no se ha registrado ninguna muerte vinculada con este virus.

El informe semanal de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, detalla que son 175 las defunciones que se han notificado en México por probable dengue.

Sin embargo, de ese total nacional solo 4 son las que se han confirmado para los estados de Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Otras 139 muertes fueron ubicadas como en estudios y 32 más han sido descartadas. Aunque en Chiapas no hay defunciones confirmadas por dengue, sí tiene dos bajo el concepto de estudio.

Informe

En relación a este virus, el informe publicado en la página de la Dirección General de Epidemiología (DGE), detalló que “el 79 % de los casos confirmados del país lo concentra: Sonora (662), Sinaloa (384), Tabasco (383), Veracruz (342) y Baja California Sur (150)”.

Las cifras revelaron los 10 estados del país que tienen los números más altos en función de quienes dieron positivo al dengue, y la primera posición la ocupó Sonora con 662 casos.

En el segundo, tercer y cuarto lugar se ubicaron Sinaloa, Tabasco y Veracruz, entidades que concentraron 384, 383 y 342 personas que fueron positivo al virus de forma respectiva.

El documento “Panorama Epidemiológico de Dengue”, correspondiente a la semana 22 de este año, enfatiza que en todo el territorio nacional se han registrado dos mil 421 casos positivos del virus, lo que representa una disminución en comparación con la misma semana de 2025, cuando se documentaron tres mil 857.

Las estadísticas para Chiapas también muestran una tendencia a la baja, debido a que hasta ahora hay 77 personas que se han enfermado de dengue y para el mismo periodo pero del año pasado eran 224.