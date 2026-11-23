Más de 600 personas han dado positivo al virus del dengue en Chiapas, según el reporte más reciente de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, esto en referencia a lo ocurrido hasta la semana 45 de este año.

El informe semanal llamado Situación Epidemiológica de dengue en México, detalla que, a lo largo del año, hay 602 contagios del virus y se han confirmado dos defunciones.

Síntomas

Dicha enfermedad se genera por un mosco contagiado que transmite el virus a las personas mediante una picadura. Los síntomas se pueden asociar con la fiebre, dolores (musculares y de ojos), además de malestar general del cuerpo.

En otros casos pueden aparecen otros padecimientos asociados con vómito, mareo, dolor abdominal y también se han documentado situaciones de hemorragia.

Contexto nacional

Con base en lo publicado por la Dirección General de Epidemiología (DGE), información que puede consultarse en el sitio web oficial de la institución federal, se añade que, en México se han notificado 492 defunciones vinculadas por probable dengue.

“El 62 % de los casos confirmados del país lo concentra: Sonora (dos mil 667), Veracruz (mil 514), Tabasco (886), Sinaloa (872) y Baja California Sur (719)”, detalló el informe.

En relación a los fallecimientos, los dos estados que presentaron los números más altos fueron Sonora y Veracruz, con 5 en cada zona.

Entre los más abajo aparecieron Quintana Roo, que tiene 4 muertes por dengue. La lista se complementa de las siguientes entidades federativas que registraron entre uno y tres fallecimiento: Tabasco, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuto y Querétaro.

“En lo que va del 2026 se han notificado 492 defunciones por probable dengue, las cuales 33 están confirmadas, 266 se encuentran en estudio y 193 se han descartado”, remarcó la Dirección.