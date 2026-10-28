Reportan complicaciones para distribuir gas LP

En algunas zonas de Chiapas se han tenido eventualidades para que se lleve a cabo el suministro de gas, debido a la limitación que han presentado los proveedores.

La empresa Gascom, a través de información que hizo pública, detalló que entre los factores están las movilizaciones que realizó el sector transporte a nivel nacional.

Producto vital

En los datos que compartieron este 26 de octubre, reconocieron que se trata de un producto importante en el quehacer de los hogares y también para los negocios.

“Entendemos la preocupación y las molestias que esta situación ha ocasionado”, remarca la empresa, al tiempo de señalar que atienden los pedidos con base en la disponibilidad y las condiciones.

Lo que se está buscando, informaron, es que se pueda restablecer el suministro de gas LP en las localidades.

Sin alarmarse

Ante ello, se pidió a la población a que no lleven a cabo compras de pánico y se recomendó revisar el tanque de gas, a fin de hacer un uso responsable y anticipar las necesidades.

La empresa dijo que cualquier información se debe consultar en las cuentas oficiales para evitar la difusión de información no verificada.

Finalmente, se detalló que el servicio dependerá del suministro que hagan proveedores y de las condiciones del transporte.