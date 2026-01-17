Reportan déficit de lluvia en 2025

De acuerdo con el director del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Felipe Irineo Pérez, durante 2025 en Chiapas se reportó un déficit de lluvia en comparación con el registro promedio anual.

Al compartir las cifras, se informó que durante 2025 se acumuló un total de mil 528.4 milímetros de precipitación, cifra menor a los mil 815.4 milímetros que se acumularon en el 2024.

Estadísticas

Esos números representaron 16 % menos de las lluvias que ocurrieron en Chiapas en el 2024. Incluso, las estadísticas muestran un 26 % más abajo del promedio anual que ronda en 2061.8 milímetros.

“Sin embargo, el estiaje fue menos intenso que el año 2024, y los meses de agosto a octubre la lluvia fue ligeramente superior a ese mismo año”, revela un informe de la OCFS.

A pesar que las lluvias del año pasado fueron menores en cantidad, aparecieron afectaciones reportadas por las autoridades, sobre todo, la precipitación que se documentó entre el 18 y el 19 de septiembre en la Costa de Chiapas.

No obstante, en el último mes de 2025 llovió en Chiapas un acumulado de 131 milímetros y esa cantidad fue mayor a la reportada en las mismas fechas pero de 2024, cuando se registraron 61.3 mm.

Más información

Los pronósticos que se tienen para este 2026, informó Irineo Pérez, es que en los primeros meses se presentará algo de lluvia y, posteriormente, parte de sequía.

En el caso de Chiapas, la zona del Soconusco y la parte Norte es donde ocurren con mayor frecuencia las lluvias. Los pronósticos garantizados, recordó, son a 72 horas y a veces se hacen proyecciones a tres meses, pero con parámetros que pueden cambiar.

Recordó que actualmente están activos los ingresos de los frentes fríos y para la temporada se proyectaron 54, de los cuales se tienen conocimiento que han salido 28.

Con lo antes señalado, indicó que la mayoría de estos fenómenos se presenta en el golfo y terminan hasta el mes de mayo, aunque parte de esos efectos se pueden sentir en el territorio chiapaneco.