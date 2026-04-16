Reportan disminución en casos de sarampión

Gracias al esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno y al trabajo de las brigadas de vacunación, se ha logrado frenar de manera significativa la presencia de la enfermedad del sarampión en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Lo anterior se dio a conocer en una reunión de trabajo a la que asistieron autoridades locales y personal de la secretaría de salud, reunión en la que se destacó “la labor coordinada para proteger a la población”.

Las autoridades reiteraron el esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno y el trabajo de las brigadas de vacunación.

Señalaron que gracias a esta actividad se ha logrado frenar de manera significativa la presencia de esta enfermedad en el municipio, fortaleciendo además, las acciones de información dirigidas a la ciudadanía.

Respaldo

La presidenta Fabiola Ricci en su intervención, reconoció el respaldo del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado y de las distintas áreas del gobierno local que han contribuido a reforzar las jornadas de vacunación, así como la participación activa del personal médico y de enfermería en esta contingencia.

Se reconoció también el trabajo de Alberto Camilo Caballero Torres, de la doctora Miriam Guadalupe Santos Gómez y de Carlos de Jesús Álvarez, para seguir coordinando esfuerzos en favor de la salud de niñas, niños, adolescentes y de toda la ciudadanía.