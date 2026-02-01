Reportan disminución en delitos de abuso sexual

En las últimas horas, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que durante la semana del 19 al 23 de enero se registraron solo dos denuncias por abuso sexual, lo que representa una disminución del 33 % en comparación con la semana anterior.

Los casos se localizaron en las colonias Castillo Tielmans y Zocotumbak de Tuxtla Gutiérrez.

Las víctimas son dos mujeres, cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años. Ambas carpetas de investigación ya están en trámite para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

Comparaciones

Al realizar un comparativo interanual, el fiscal destacó que durante enero de 2024 y enero de 2025 se abrieron 12 carpetas de investigación por este delito en cada periodo, lo que indica una estabilidad en la incidencia anual, pese a la baja registrada en la última semana.

“Los delitos de tipo sexual, que forman parte de los rubros de incidencia delictiva a los que damos seguimiento puntual, también presentaron una semana con un descenso del 33 %”, afirmó Llaven Abarca.

En este contexto, detalló que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene sus operativos y llamó a la población a continuar denunciando cualquier caso, garantizando la confidencialidad y el seguimiento legal correspondiente.

En las últimas horas se aprobó la Ley Contra la Cohabitación Forzada en el estado de Chiapas, lo que representa un gran avance para la prevención de abuso sexual y otros delitos en contra de niñas y adolescentes.