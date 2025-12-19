Reportan incendio por quema de basura

Mientras que en comunidades de la región Altos de Chiapas llovió y granizó este jueves, el municipio de Venustiano Carranza registró un incendio de pastizal.

Personal de Protección Civil (PC) Chiapas expresó que atendió de manera inmediata un reporte de incendio de pastizal registrado en la colonia San Francisco El Calvito, a un costado de la escuela primaria Niños Héroes.

Causa

El equipo de PC explicó que el fuego, originado por quema de basura y material seco, fue liquidado oportunamente evitando daños a viviendas, a la escuela y cultivos cercanos.

Ante lo ocurrido, reiteró el llamado a la población a evitar la quema de basura y reportar de inmediato cualquier conato de incendio.