Reportan incendio y apagones en Navidad

Alrededor de la una de la mañana del jueves 25 de diciembre, vecinos de la colonia Maya, ubicada al sur de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, alarmaron del incendio de una vivienda de dos niveles, lo que provocó la movilización de elementos de emergencia.

Al lugar de los hechos, ocurridos en la calle Yaxchilán, arribaron personal del cuerpo de bomberos, quienes encontraron el incendio en una etapa de crecimiento. En comunicado informaron que se implementó un ataque ofensivo.

Rescate de caninos

Una vez controlado y extinguido el incendio, bomberos lograron el rescate de dos caninos. Indicaron que por la rápida intervención el fuego no se propagó a otras viviendas y no se registraron personas lesionadas.

En el comunicado, exhortaron a la población a no sobrecargar tomas o extensiones, así como evitar el uso de pirotecnia, ya que estas son las principales causas de incendios a viviendas.

Operativos

Durante la noche del 24 de diciembre, elementos de seguridad estatal realizaron operativos contra la venta de pirotecnia en el mercado José Castillo Tielemans.

Ante la preocupación de que estos operativos se replicaran en otros mercados, vendedores del mercado de la zona norte levantaron su mercancía. Mientras, en otros mercados como el de la zona sur, hasta cerca de las 11 de la noche aún se podían conseguir distintos juegos pirotécnicos.

Apagones

Distintas colonias de la zona sur de San Cristóbal informaron de apagones de electricidad. En lugares como San Diego, las interrupciones del servicio fueron momentáneas, mientras que en María Auxiliadora, la falta de luz fue denunciada por varias horas.