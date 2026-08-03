Reportan índices de 30 por ciento de ocupación

El gremio de hoteleros de Tapachula y la región señala que estas vacaciones la situación se agravó, ya que en promedio solo se reporta el 30 por ciento de ocupación, lo que evidencia que no se ha logrado captar turismo nacional ni extranjero para esta parte de Chiapas a la que no se le ha dado promoción turística. Estas vacaciones están para el olvido, muy por debajo de los últimos cinco años, señalaron.

En entrevista, el empresario hotelero, Miguel Reyes del Pino, dio a conocer que la ocupación apenas ha alcanzado el 30 por ciento, muy por debajo de las expectativas que se tenían para este periodo vacacional en la región del Soconusco, y en especial, Tapachula.

Refirió que esto no ocurre en otros destinos de Chiapas en el centro y norte de la entidad; Tapachula no logró captar turismo nacional ni extranjero, pese a ser la puerta de la frontera sur, ya que en años anteriores por lo menos llegaba al 50 por ciento.

Señaló que entre los factores que atribuyen a esta caída están la percepción de inseguridad, la falta de promoción turística y la baja afluencia de guatemaltecos, que ha impactado en la llegada de visitantes.

Llamado

Hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para implementar una estrategia real de promoción turística para el Soconusco, ya que aseguró que Tapachula tiene playas, ruta del café y riqueza cultural que no está siendo aprovechada.

Advirtió que, de continuar esta baja ocupación, varios negocios tendrán que recortar personal o cerrar de forma temporal, ya que la crisis ha sido muy difícil de solventar ante la baja afluencia de visitantes guatemaltecos en la ciudad.