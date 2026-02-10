Reportan lesionados en inicio del carnaval

Con saldo de varias personas lesionadas en la corrida de toros iniciaron las actividades del Carnaval en San Juan Chamula (K´in Tajimoltik), que en esta ocasión concluirá el 17 de este mes de febrero.

El pasado lunes, uno de los dos toros que soltaron dejó varios heridos que corrían delante del animal, debido a la velocidad con la que iba tiró a varias personas, incluso a algunos los dejó con la ropa rota, pero afirman que no se reportaron hospitalizados.

El carnaval es una tradición del pueblo tsotsil en el que los habitantes, a través de esta fiesta, expresan su riqueza cultural y su vitalidad comunitaria.

Actividades

Las autoridades informaron que durante los días de carnaval habrá música, danza, cultura, tradición, corrida de toros, guerra simbólica entre México y Guatemala, danza del tigre, así como purificación de banderas sobre fuego, etc.

Son días de algarabía y los lugares principales para la realización de los actos religiosos son: casa de los paxiones, ojos de agua, calvarios, atrio de la iglesia y la plaza principal de este municipio, donde se puede observar el misticismo cultural y religioso.

Entre las actividades destaca la danza tradicional de lo maxes (monos), rituales religiosos con gran colorido en los días de celebración que culmina un día antes del miércoles de ceniza.

Las autoridades locales informaron que para estas actividades se brindará un dispositivo de seguridad conformado por una comisión de agentes y policías comunitarios, quienes realizarán un trabajo coordinado con las autoridades municipales.