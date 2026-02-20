Reportan mala calidad del aire en la capital

Los reportes de la mala calidad del aire han comenzado en la capital chiapaneca. Este jueves 19 de febrero el Comité de Contingencia Atmosférica para la Zona Metropolitana informó que según los registros se estableció una mala calidad del aire, por lo que se activó la Fase I de contingencia atmosférica ambiental por partículas PM 2.5.

Se dio a conocer que a las ocho horas se registró concentraciones de promedios ponderados de Partículas PM (contaminantes del aire muy finos, con un diámetro inferior a 2.5 micrómetros, menos que el grosor de un cabello humano) con un índice de Aire y Salud de 30 ug/m32.5 (microorganismo por metro cúbico).

Causas

Señalan que las causas son las quemas de pastizales, urbanas y forestales en las periferias de la zona metropolitana y municipios colindantes, incrementando la estabilidad atmosférica y la presencia de viento débil que favorece la formación de las partículas, combinado con las emisiones por parte de los vehículos automotores.

Según la Ley Ambiental del Estado de Chiapas, se busca alertar a la población por la exposición al aire contaminado y el riesgo de afectación a la salud, así como para reducir la generación de contaminantes.

James Gómez Montes, especialista en salud pública y epidemiología, comentó que las personas que padecen una enfermedad crónica de tipo respiratorio como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis o enfisema pulmonar, deben tomar medidas para proteger su salud.

Estas personas se pueden exacerbar y tener una crisis si no se protegen. En general, debe evitarse hacer ejercicio al aire libre durante estos días porque la demanda de oxígeno es mayor y se inhalará un mayor número de partículas.

Restringe actividades

Sobre la contingencia ambiental, el secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano, dijo que de momento no existe riesgo de suspender clases en Chiapas, aunque se podrían ampliar las restricciones y las regiones geográficas que de momento tienen suspendidas las actividades al aire libre.

Llamó a mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades sin caer en escenarios de alarma, toda vez que son recomendaciones preventivas.

Esta emergencia ambiental fue decretada para la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, Berriozábal y Chiapa de Corzo, por lo que recomendaron suspender actividades al aire libre en las escuelas de estos municipios.

En estos momentos está suspendida parcialmente la clase de educación física o curriculares al aire libre, aunque podrán realizarse en salones cerrados.

Es importante mencionar que se prevé este año sea de sumo calor y riesgo de incendios forestales, por ello llama la atención que a temprana hora en relación al año, inicien las restricciones.