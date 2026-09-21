Reportan pérdidas del 90% en cultivos

La región de Los Llanos, en Chiapas, cumple 40 días sin lluvias, lo que ha provocado la pérdida de más del 90 por ciento de los cultivos en al menos mil hectáreas, según productores de la zona.

La crisis es tal que algunas familias ya consideran emigrar para poder subsistir.

Ricardo Girón, representante legal de Acidessech, informó que el problema no es exclusivo de Los Llanos: la sequía afecta a todo el estado y las pérdidas son millonarias. Los campesinos están preocupados porque adquirieron deudas para pagar semillas, fertilizantes y otros insumos, y coinciden en que no se había presentado una situación tan grave desde hace más de dos décadas.

Organizaciones campesinas señalan que 118 municipios han sido afectados por la severa sequía.

Afectaciones

Calculan que cerca de 11 mil productores tienen afectaciones en aproximadamente 100 mil hectáreas de maíz, café, cacao, sorgo y frijol. A ello se suma la muerte de ganado, ante la falta de alimento.

"Productores de maíz, de café, el ganado también porque se ha estado muriendo sus ganados porque ya no hay cómo alimentarlos por el tema de la sequía", relató uno de los afectados.

Ante este panorama, los productores esperan que los gobiernos estatal y federal emitan una declaratoria de emergencia. Piden que se declare desastre natural y que se impulsen proyectos emergentes de apoyo.

"Para declarar un desastre natural y que estuvieran ellos presentando algún tipo de proyecto para un proyecto emergente", señalaron.

También advirtieron sobre las consecuencias para el próximo año: "El año que viene va a haber mucha escasez en la canasta básica; se van a disparar los precios".