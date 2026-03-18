Reportan que el precio de diésel se disparó

Los conflictos que están ocurriendo en Medio Oriente han dejado algunas repercusiones en México y una de ellas es el aumento en el precio de algunos combustibles como el diésel, que pasó de 24 hasta 29 y 30 pesos en diversas zonas de México.

Sobre el tema, Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), informó que esto podría dejar una repercusión directa a los consumidores.

Entrevistado al respecto, comentó que el incremento del nueve por ciento en ese combustible impactará en la parte económica, pero confió en que se puedan implementar acciones para aminorar las afectaciones.

El precio del diésel, enfatizó, se “disparó en cuatro o cinco días. Todavía no está estable, estábamos sobre los 25 pesos, estamos sobre los 28.50”.

Panorama

Rayo Cruz comentó que el aumento se relaciona con la cadena de suministro y en estos momentos los transportistas están absorbiendo los costos, sin embargo, en un par de días harán un planteamiento con las autoridades.

El alcance del nuevo costo en el precio del litro de diésel, añadió, no solo incluye a la parte de transporte, los daños se extienden desde la cadena productiva hasta las familias, en el sentido de que algunos productos perecederos pueden incrementar.

El líder del gremio recordó que a través del sector transporte se mueve hasta un 80 % de toda la mercancía a nivel nacional.

Se prevé que el próximo 25 de marzo se lleve a cabo un encuentro en Querétaro dentro del sector transporte, a fin de tomar una decisión respecto de qué se puede hacer.

Repercusiones

Rayo Cruz comentó que estas repercusiones pueden alcanzar otros rubros que no se ven como: los créditos activos que se tienen, mantener la plantilla laboral, cubrir los gastos que generan las mismas empresas, entre otros temas.

Finalmente, dijo que hay rutas que se pueden abordar para aminorar las consecuencias en el ajustes del diésel y uno de ellos, explicó, es que la autoridad absorba el impuesto especial que se impone al combustible, con eso se bajaría a menos de 25 pesos.