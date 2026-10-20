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ChiapasTuxtla

Reportan que plaga de ratas invade viviendas

Octubre 20 del 2026
Los vecinos piden atención de las autoridades. CP
Los vecinos piden atención de las autoridades. CP

Vecinos de la colonia Albania Baja reportan de manera urgente un foco de infección y una severa plaga de ratas que ya invade las viviendas aledañas, lo que pone en riesgo la salud de niños, adultos y mascotas.

El predio afectado se ubica en la avenida Huanacastle, sin número, entre 5ª Oriente y andador Los Cocos, con referencia frente al árbol de capulín, puerta café y portón verde, al lado de una casa rosa.

El lugar era utilizado como criadero y garaje, según los testimonios de los habitantes de esta colonia.

El dueño del inmueble retiró a sus animales, pero se niega a fumigar o limpiar, por ello, solicitan la intervención urgente de las autoridades.

Ante esta situación, los habitantes solicitan la intervención inmediata de la Secretaría de Salud de Tuxtla, Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Riesgos Sanitarios y Protección Civil.

De acuerdo con los vecinos, aunque el dueño ya retiró sus animales, se niega a fumigar o limpiar, lo que ha dejado como consecuencia una plaga de roedores que se ha extendido a las viviendas cercanas.

Asimismo, advierten que el foco de infección representa un riesgo latente para la salud de la comunidad y exigen una respuesta pronta de las autoridades para controlar la plaga y sanear el predio.

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