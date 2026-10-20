Reportan que plaga de ratas invade viviendas

Vecinos de la colonia Albania Baja reportan de manera urgente un foco de infección y una severa plaga de ratas que ya invade las viviendas aledañas, lo que pone en riesgo la salud de niños, adultos y mascotas.

El predio afectado se ubica en la avenida Huanacastle, sin número, entre 5ª Oriente y andador Los Cocos, con referencia frente al árbol de capulín, puerta café y portón verde, al lado de una casa rosa.

El lugar era utilizado como criadero y garaje, según los testimonios de los habitantes de esta colonia.

El dueño del inmueble retiró a sus animales, pero se niega a fumigar o limpiar, por ello, solicitan la intervención urgente de las autoridades.

Ante esta situación, los habitantes solicitan la intervención inmediata de la Secretaría de Salud de Tuxtla, Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Riesgos Sanitarios y Protección Civil.

De acuerdo con los vecinos, aunque el dueño ya retiró sus animales, se niega a fumigar o limpiar, lo que ha dejado como consecuencia una plaga de roedores que se ha extendido a las viviendas cercanas.

Asimismo, advierten que el foco de infección representa un riesgo latente para la salud de la comunidad y exigen una respuesta pronta de las autoridades para controlar la plaga y sanear el predio.