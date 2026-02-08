Reportan que siguen presentándose fríos congelantes en San Cristóbal

Las bajas temperaturas persisten en la región de los Altos de Chiapas. En esta ocasión la comunidad de Mitzitón, municipio de San Cristóbal, registró una temperatura de menos dos grados.

En Rancho Nuevo también el termómetro marcó menos dos grados centígrados.

En ambas comunidades ubicadas en el tramo carretero San Cristóbal de Las Casas-Teopisca, se pudo observar el paisaje de hielo tras la intensa helada.

Descenso histórico

Muchos automovilistas de la región y visitantes estacionaron sus unidades para tomarse la foto del recuerdo.

El frente frío que afecta la región provocó este fin de semana el descenso histórico en el termómetro, registrándose las temperaturas más bajas en Chiapas.

Al respecto, personal de Protección Civil (PC) exhortó a la población a extremar precauciones, mantenerse abrigados y cuidar a los sectores más vulnerables ante las bajas temperaturas.